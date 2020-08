João Félix cai em Alvalade nos 'quartos' da Liga dos Campeões

João Félix não foi feliz no regresso a Lisboa e ao recinto do rival (Sporting)do seu antigo clube (Benfica), e está eliminado da Champions. No Estádio José Alvalade, o Atl. Madrid perdeu (1-2) com os alemães do RB Leipzig e mantém a malapata da capital portuguesa, depois de em 2014 ter sido derrotado (1-4) na final da competição pelo Real Madrid, então no Estádio da Luz.









O jogo começou com Félix no banco de suplentes. Numa primeira parte com pouco interesse, apenas se destacou um remate de Ferreira Carrasco, logo no início. Gulacsi, guardião dos alemães, esteve à altura.

O golo do Leipzig surgiu aos 51’, com o espanhol Dani Olmo a marcar de cabeça. A perder, Diego Simeone lançou João Félix, aos 58’, para o lugar do ex-dragão Herrera. O avançado mexeu com a partida. Aos 70’ combinou com Diego Costa e sofreu falta para penálti. Assumiu a marcação e fez o empate (1-1) aos 71’. Mas, aos 88’, Adams destruiu as esperanças dos colchoneros e fez o 2-1. O Leipzig defronta o PSG nas ‘meias’, na terça-feira, no Estádio da Luz.







Semedo: "Fui muito feliz no Benfica e vai ser especial voltar"

“Lisboa é uma das cidades mais bonitas do mundo. Além disso, fui muito feliz no Benfica e vai ser especial voltar”, revelou esta quinta-feira Nélson Semedo, lateral-direito do Barcelona, no site oficial do clube espanhol. O internacional português, que representou os encarnados durante quatro temporadas, disse ainda que espera uma vitória frente ao Bayern, na Luz: “Se estivermos ao nosso nível, vamos ter uma oportunidade de chegar às meias-finais”.







Messi recebido com euforia

Lionel Messi foi recebido esta quinta-feira com euforia em Lisboa pelos adeptos que o esperavam. O Barcelona joga esta sexta-feira (20h00) com o Bayern, para os ‘quartos’ da Champions, no estádio da Luz.