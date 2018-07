Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

João Pedro elogia Sérgio Conceição e fala da "boa" adaptação ao FC Porto

Atleta disse esperar aprender muito com Maxi Pereira e com todos os outros jogadores mais experientes.

12:41

O futebolista João Pedro, que chegou neste mercado de transferências ao campeão português FC Porto proveniente do Palmeiras, elogiou esta segunda-feira o treinador Sérgio Conceição e garantiu que a sua "adaptação está a ser muito boa".



"A adaptação está a ser muito boa. Eu venho de um futebol jogado um pouco diferente, mas tenho procurado em cada dia adaptar-me o mais rápido possível ao que o treinador espera de mim. Ele trabalha muito acima da média, passa-me muitas coisas e tem-me ajudado muito", disse o jogador brasileiro em declarações ao Porto Canal, um dia depois da vitória dos 'dragões' frente ao Everton (1-0), em jogo particular da Algarve Football Cup, que foi conquistada pelos franceses do Lille.



O defesa direito, de 21 anos, admitiu que a equipa tem de se acostumar a ganhar, afirmando que isso "é muito bom para a equipa, para o destino da equipa, e ajuda muito na continuidade do trabalho".



João Pedro disse ainda estar "muito feliz" por ter feito um bom jogo no domingo e estar a melhorar diariamente, garantindo que não vai fugir de quaisquer desafios.



Questionado sobre a concorrência do colega de equipa Maxi Pereira, que atua na mesma posição, o atleta disse esperar aprender muito com o uruguaio e com todos os outros jogadores mais experientes.



"Espero aprender muito com ele e com todos os jogadores mais experientes, mesmo que não sejam da mesma posição. Eles têm mais experiência e podem ajudar-me muito", afirmou.



O defesa canarinho, vice-campeão do Mundo de sub-20 em 2015, chegou aos portistas em junho, proveniente do Palmeiras, tendo assinado um contrato válido por cinco anos, até 2023.