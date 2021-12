Marcelo, jogador do Real Madrid, através da sua empresa Doze, comprou o Clube Desportivo de Mafra.Em entrevista ao TNT Sports Brasil, o internacional brasileiro explicou que é sua intenção criar neste clube (a militar na II Liga) uma estrutura que permita à sua empresa "dar um salto no mercado europeu".Marcelo já é dono de um clube no Brasil, o Azuriz. A ideia é formar jogadores localmente para depois os colocar no Mafra e promover na Europa.