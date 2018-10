Jogadores do Sporting vaiados pelas claques em Alvalade

Apesar da vitória folgada por 3-0 sobre o Boavista - naquela que terá sido a melhor exibição da temporada da equipa em casa -, os jogadores do Sporting foram este domingo vaiados pelas claques em Alvalade. No fim do encontro, as claques leoninas começaram a fazer a coreografia, já habitual em Alvalade e celebrizada pela seleção de futebol islandesa. No entanto, os jogadores do Sporting apenas agradeceram timidamente e não acompanharam as palmas dos adeptos. As claques não gostaram e assobiaram os jogadores, noticia o Record