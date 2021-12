'Jogo da vergonha' entre B Sad e Benfica deixa Liga em risco

Há o sério risco de o campeonato ser impugnado no fim da época se a solução defendida pelo Belenenses SAD para repetir o jogo com o Benfica for hoje aprovada.O jogo entre Benfica e B Sad deveria ser repetido?Para evitar vergonhas como a do Jamor, quando a partida da 12ª jornada foi interrompida no início da 2ª parte quando os azuis ficaram só com seis homens em campo - tinham ido a jogo só com nove e ao intervalo já perdiam por 7-0 -, a Assembleia-Geral (AG) da Liga discute hoje um novo artigo no Regulamento de Competições, que define que uma equipa só pode jogar se tiver 13 jogadores, um deles guarda-redes.