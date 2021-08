Jogo do ano entre Benfica e PSV vale 37 milhões de euros

O Benfica tem hoje o jogo mais importante da época. A partir das 20h00, em Eindhoven (Holanda), a equipa da águia ao peito defronta o PSV na 2ª mão do play-off de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões.Seguir em frente (e o empate chega, depois da vitória por 2-1 no primeiro jogo) vale, imediatamente, um encaixe de 37,243 milhões de euros. Mas para lá do importante (e quase fundamental) encaixe financeiro, há muito mais em jogo. Proveitos desportivos, prestígio acumulado e valorização de jogadores são apenas mais alguns dos itens em avaliação, esta noite."Todos estamos conscientes da importância do jogo do ponto de vista desportivo e financeiro. O primeiro passo é a tentativa de entrarmos na fase de grupos. É um adversário muito bem treinado, com momentos de jogo que só as grandes equipas sabem fazer. Vamos com uma ideia de fazer golo, isso é importante. Temos de fazer golo", disse ontem Jorge Jesus no lançamento da partida, tentando não dar muito ênfase à primordial obrigação de seguir em frente.Também para ‘exorcizar’ o fantasma da época passada, que ainda paira na Luz, quando o Benfica falhou o acesso à fase de grupos da milionária competição após perder na Grécia com o PAOK. Somar novo desaire em dois anos seguidos teria efeito devastador nas contas, mas também no prestígio do clube.Há ainda outro dado importante na equação: o jogo de hoje delimita o espaço temporal dado por Rui Costa para se legitimar no cargo que ocupa. O presidente, após a hecatombe do Vieirismo, pediu tempo para garantir estabilidade na equipa de futebol.Colocou o empréstimo obrigacionista, deu condições à equipa de futebol para um bom arranque (seis jogos e seis vitórias, com uma pré-eliminatória europeia incluída), mas chega o momento em que terá de lançar o tema das eleições no clube. A partir do final do jogo de hoje, esse será um assunto primordial. O desfecho da eliminatória será decisivo também para Rui Costa."Temos de marcar golo porque vamos jogar contra um adversário que pode fazê-lo a qualquer momento também. É esse o nosso pensamento." Foi este o alerta dado por Jorge Jesus no lançamento do jogo de hoje (20h00) em casa do PSV, para a 2ª mão do play-off de acesso à Liga dos Campeões.O clube da Luz colocou-se numa boa posição para passar à fase de grupos da competição ao vencer, no primeiro jogo, a equipa holandesa por 2-1, na Luz. "Vamos ter um jogo difícil. Vamos encontrar uma equipa com muito talento e muitos bons jogadores, assim como o Benfica. Vamos com uma ideia vencedora e isso permite-nos encarar o jogo com mais confiança", afirmou o técnico.No espaço de 18 dias, o clube da Luz disputou seis encontros, sendo que o último foi no passado sábado em casa do Gil Vicente (vitória por 2-0). "Não há tempo de recuperação para fazer algo em termos de estratégia. Vamos tentar que os jogadores que vão a jogo estejam recuperados.Alguns fizeram 90 minutos em Barcelos. Esse é o meu problema número um", revelou. Esquecendo a contrariedade, Jesus tem uma boa notícia. Vertonghen está recuperado e poderá tirar Morato do onze."É verdade que a experiência dele é sabedoria, mas também é verdade que o Morato tem estado muito bem. A partir da minha experiência é que me vou decidir", garantiu.O Benfica oficializou a contratação de Radonjic. O extremo chega à Luz cedido pelo Marselha (um milhão de taxa de empréstimo), com as águias a ficarem com opção de compra (7 milhões). O sérvio, que não treinou ontem, foi apresentado ao lado do presidente Rui Costa, com quem tirou as fotos da praxe.O Benfica perdeu 4,6 milhões de euros com Waldschmidt em um ano. Em agosto de 2020, o Benfica contratou-o por 15 M €.Em fevereiro último, no Relatório e Contas semestral, os encarnados revelaram ter gastado mais 1 milhão em comissões e outras obrigações. Tudo somado, o alemão custou 16 milhões. No domingo, as águias comunicaram à CMVM a venda por 12 milhões, mas ressalvam que o Wolfsburgo "retém o mecanismo de solidariedade".Ou seja, os 5% da venda (600 mil euros) a entregar aos clubes nos quais o jogador fez a formação são pagos pelo Benfica, que assim recebe 11,4 milhões. Contas feitas, dá um saldo negativo de 4,6 milhões.Otamendi está na lista do selecionador Lionel Scaloni para os próximos três jogos da seleção das pampas. A Argentina vai jogar frente a Venezuela (2 setembro), Brasil (5 de setembro) e Bolívia (9 de setembro) na qualificação para o Mundial 2022.Diogo Gonçalves treinou ontem com a equipa , aparentemente sem limitações, mas não viajou para Eindhoven e falha o jogo com o PSV. O defesa está fora da convocatória pelo segundo jogo seguido, depois de não ter estado na partida com o Gil Vicente.