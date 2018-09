Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jonas coloca 'gosto' em comentário de adepto que exige saída de Rui Vitória

Gesto de avançado brasileiro acontece depois de empate do Benfica frente ao Chaves.

11:07

Depois do empate do Benfica frente ao Desportivo das Chaves, na 6ª jornada da I Liga, a conta oficial do Benfica publicou uma fotografia na rede social Instagram, onde vários adeptos vieram mostrar o seu desagrado perante a liderança técnica de Rui Vitória no clube da Luz.



Mas o que saltou à vista de vários entusiastas encarnados foi o facto de Jonas ter colocado 'gosto' num comentário deixado por um adepto, onde este tece várias críticas ao trabalho do treinador do Benfica e onde expressa desejo pela saída de Rui de Vitória da liderança técnica do clube.



"Adeus Rui Vitória, já chega de um futebol medíocre, sem ambição. É hora de mudar de treinador enquanto não é tarde demais...", pode ler-se no comentário, que já conta com mais de 90 'gostos', entre os quais o da conta oficial de Jonas.



Esta situação levanta dúvidas em relação ao ambiente vivido no balneário do Benfica. Recorde-se que o futuro de Jonas na Luz esteve em dúvida em agosto, aquando a altura do mercado de transferências. No entanto, o brasileiro acabou por esclarecer que iria continuar a vestir a camisola do Benfica.