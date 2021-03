Nuno Mendes e Pedro Porro estão prestes a estrear-se pelas seleções principais de Portugal e Espanha, respetivamente, o que vai implicar uma valorização dos passes dos dois laterais/alas do Sporting.









O selecionador nacional, Fernando Santos, só esta terça-feira anuncia os convocados para a tripla jornada de apuramento para o Mundial 2022, mas Nuno Mendes integra a lista. A confirmação partiu de Rui Jorge, selecionador dos sub-21, para explicar a ausência do jogador das suas escolhas.

Com a chegada à seleção principal aos 18 anos, Nuno Mendes verá a sua cotação de mercado disparar. Entre agosto de 2020 e janeiro deste ano, o passe do ala-esquerdo passou de uma avaliação de 7 milhões de euros para 17 M €, segundo o site especializado ‘Transfermarkt’.



Com o Sporting fora das provas europeias, não era expectável que esse valor aumentasse nos próximos meses, mas a situação muda de figura com a chamada à seleção portuguesa.





Esta será uma circunstância a jogar a favor dos leões, que têm em Nuno Mendes a principal possibilidade, ao dia de terça-feira, de realizar um encaixe considerável no mercado de transferências no verão. O jovem tem uma cláusula de rescisão de 70 M €, mas os leões estarão recetivos a negociar por 40 M €.





O caso de Porro é diferente. O espanhol, de 21 anos, está emprestado pelo Man. City até junho de 2022, com o Sporting protegido pela cláusula de compras. O ala-direito valorizou apenas 2 M € desde o início da época (de 9 M € para 11 M €), mas a chamada à seleção espanhola vai ditar a revisão em alta do seu passe.



“Muito orgulhoso de poder cumprir o sonho de representar o meu país com a seleção principal. Obrigado a todos os que me ajudaram a chegar até aqui”, disse Pedro Porro após ser convocado.





Nuno Mendes e Porro poderão receber os parabéns dos colegas de equipa quando regressarem hoje aos treinos (ontem foi dia de folga). O Sporting mostrou “orgulho” pela chamada do espanhol.





8,5



milhões de euros é o valor da cláusula de opção que o Sporting pode exercer junto do Man. City até junho de 2022 para comprar a totalidade do passe do ala espanhol.