"De certeza absoluta que nunca roubei o Benfica": Rui Costa em entrevista à CMTV

Luís Filipe Vieira, ex-presidente do Benfica, está em direto, no CM Jornal desta segunda-feira, na, numa entrevista exclusiva conduzida pelo jornalista João Ferreira.O ex-dirigente diz que "não roubou" o clube encarnado. "De certeza absoluta que nunca roubei o Benfica. O Benfica se calhar roubou-me muito da minha vida familiar e empresarial"."Passei 12 anos por burlão no caso BPN. Espero que neste caso também seja inocentado em vida, não em morto", acrescentou. "Fala-se do Luís Filipe Vieira, porque é presidente do Benfica. Dei sempre a minha cara, fui ao banco quando era chamado. Não tive um perdão de nada. Fui o único cliente do banco que não teve um perdão de nada por ser uma figura pública".A família ficou "afetada", mas Luís Filipe Vieira garante sentir-se "mais absolvido do que condenado" "Sei como as pessoas me tratam, o carinho que têm por mim. Nunca fui ofendido na rua por ninguém".Luís Filipe Vieira esteve à frente do Benfica de 2003 a 2021, ano em que renunciou ao sexto mandato, na sequência da Operação Cartão Vermelho.