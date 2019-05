Um lutador mexicano morreu no ringue, vítima de ataque cardíaco, durante um combate em Londres, mas ninguém se apercebeu e a luta continuou durante vários minutos até Silver King ser socorrido.Os médicos ainda entraram no ringue mas era tarde demais para Cesar Barron, conhecido no meio como Silver King. As imagens chocam pela falta de atenção por parte do árbitro e do adversário de King.O 'wrestler' tinha 51 anos e chegou a participar no filme Nacho Libre de 2005, ao lado do ator Jack Black.