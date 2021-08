Manchester City e United disponíveis para receber Cristiano Ronaldo

Os treinadores de Manchester City e Manchester United mostraram-se hoje disponíveis para acolher nos seus plantéis o futebolista português Cristiano Ronaldo, que manifestou o interesse em abandonar a Juventus.

Em conferência de imprensa, o técnico dos campeões ingleses, o espanhol Pep Guardiola, admitiu hoje que "tudo pode acontecer" até ao último dia da 'janela' de transferências, mas a contratação do avançado português, "agora, parece muito longe".

"Na minha opinião, são poucos os jogadores -- acho que Cristiano está incluído, tal como [Lionel] Messi, claro -- que podem decidir onde vão jogar", admitiu o treinador espanhol.

Apesar de o Manchester City aparecer como destino provável de Cristiano Ronaldo, que já deu conta da sua saída da Juventus, Guardiola disse ainda que está "mais do que satisfeito" com a equipa.

Mas o City pode não ser o único clube de Manchester interessado em Cristiano Ronaldo, uma vez que o United, clube que o português representou de 2003 a 2009, pode também estar na corrida.

"Sei que o Bruno [Fernandes] tem falado com ele. Sabe o que sentimos por ele e, se algum dia se afastar da Juventus, sabe que estamos aqui", disse hoje o treinador dos 'reds', o norueguês Ole Gunnar Solskjaer.

O treinador da Juventus, Massimiliano Allegri, confirmou hoje a vontade de o futebolista português Cristiano Ronaldo deixar o clube italiano.

"Ontem [na quinta-feira], o Cristiano Ronaldo disse-me que já não tem intenção de voltar a jogar pela Juventus. Por esta razão, não treinou hoje e não vai ser chamado para o jogo de amanhã [sábado]", afirmou o treinador da Juventus, em conferência de imprensa.

Na mesma conferência de imprensa de antevisão do encontro com o Empoli, para a segunda jornada da Liga italiana, Allegri confirmou que o avançado português "despediu-se hoje do balneário".

"Não estou dececionado com o Cristiano. Quer deixar-nos depois de três anos. Faz parte da vida", frisou o treinador.

Ronaldo, de 36 anos, chegou a Turim na época de 2018/19, proveniente do Real Madrid, e tem contrato com a Juventus por mais uma temporada.