Marega foi o único alvo de nova fiscalização anti-doping ao FC Porto

Revelação feita esta quinta-feira por Francisco J. Marques, no Porto Canal.

Francisco J. Marques revelou, esta quinta-feira no Porto Canal, que a Autoridade Antidopagem de Portugal (ADop) esteve, na manhã desta quinta-feira, no Olival para controlar "apenas Marega".



Lembre-se que Marega tem estado no centro de uma polémcia com o Benfica, por se ter submetido a um tratamento inovador no Dubai, para conseguir estar apto para o clássico do próximo sábado.



