Marega junto do plantel do FC Porto

Avançado já se mostrou arrependido de ter forçado a saída para o West Ham.

Marega deve integrar esta terça-feira o treino do FC Porto com os restantes companheiros, no arranque da preparação para o jogo com o Belenenses no domingo, apurou o CM.



O avançado já se mostrou arrependido de ter forçado a saída para o West Ham. Contudo, terá de pedir desculpas aos companheiros, à equipa técnica e à direção do clube.



O maliano terá agora de demonstrar diariamente nos treinos o seu compromisso com a equipa até voltar a ser convocado.



Entretanto, o médio francês Olivier Ntcham (Celtic) foi apontado ao FC Porto pela ‘Radio Monte Carlo’.



O jovem de 22 anos já passou pelo Manchester City e Genova, antes do Celtic.