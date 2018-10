Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mathieu está apto mas falha Arsenal

José Peseiro aponta regresso do central para o jogo de domingo com o Boavista para a Liga.

Por Mário Figueiredo | 09:34

Mathieu já treinou esta segunda-feira sem limitações, mas deverá ser poupado no Sporting-Arsenal de quinta-feira (17h55, SIC), regressando à equipa apenas no domingo frente ao Boavista, a contar para o campeonato.



O defesa-central francês, de 34 anos, regressou aos treinos depois de ter tido uma recaída no jogo com o Qarabag (Liga Europa). A condição física de Mathieu obriga a cuidados suplementares, quer pela idade quer pelo histórico de lesões.



Daí que não faça parte das opções de José Peseiro para a partida com os ingleses do Arsenal. O técnico não vai arriscar nova recaída e aponta baterias para o jogo com o Boavista, no qual está obrigado a vencer para se manter na luta pela título. Uma derrota com os axadrezados terá consequências bem mais graves do que frente aos ingleses.



Quem também continua a fazer tratamento são Bas Dost e Raphinha. O goleador holandês e o extremo português são cartas fora do baralho para o jogo com os ingleses.



Peseiro não vai arriscar nada e só voltam quando estiverem a cem por cento. O lugar de Mathieu será ocupado por André Pinto, que faz dupla de centrais com Coates, Raphinha cede o lugar a Nani e Bas Dost a Montero.



"Chegar à final da Liga Europa"

"No Sporting tem de haver a ambição de chegar à final da Liga Europa", disse José Peseiro em entrevista à UEFA. O técnico leonino destacou ainda a boa campanha na prova com duas vitórias: "Um triunfo com o Arsenal garante o apuramento para os 16 avos de final."



Sem ordenados em atraso

Fonte oficial do Sporting negou ontem a existência de ordenados em atraso nas modalidades, após uma denúncia feita por Elsa Judas, expulsa de sócia pela comissão de gestão, nas redes sociais, que acusou Varandas de "vender Gelson ao preço do desespero para pagar ordenados".



PORMENORES

Elves Baldé

José Peseiro manteve Elves Baldé, dos sub-23, nos trabalhos da equipa principal. O extremo, de 19 anos, é uma nova aposta do técnico.



Treino à porta fechada

O Sporting volta a treinar hoje, pelas 10h00 na Academia de Alcochete, à porta fechada. Uma sessão de trabalho para preparar o jogo com o Arsenal.