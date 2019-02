Menino de sete anos segue as pisadas de Usain Bolt e está prestes a tornar-se o mais rápido do mundo

Rudolph Ingram correu os 100 metros em apenas 13,49 segundos.

Segundo o jornal Daily Mail, os feitos do menino de sete anos já são comparados ao recordista mundial Usain Bolt. O atleta é conhecido por ser o homem mais rápido do mundo e registou 9,58 segundos na modalidade olímpica de atletismo conhecida como 100 metros, em 2009, no Campeonato Mundial de Atletismo, em Berlim, na Alemanha. Uma publicação no Instagram mostra Ingram a realizar a prova dos 100 metros em apenas 13,49 segundos. O pai, Rudolph Ingram, revelou ao jornal inglês que o filho é um apaixonado pelo desporto e um excelente aluno na escola. "Trabalha muito na escola e na pista de atletismo", afirma o pai da criança.



Ingram, conhecido como o 'mini' Usain Bolt é então, até ao momento, a criança mais rápida do mundo, atingindo recordes nunca antes alcançados por um atleta de qualquer faixa etária. O pai do pequeno Ingram é quem faz as publicações na conta de Instagram do filho, que já conta com cerca de oito mil seguidores.





Rudolph 'Blaze' Ingram, um menino de apenas sete anos, pode vir a tornar-se no próximo Usain Bolt da história. Com 22 quilos, o pequeno Ingram é um fenómeno de popularidade na Flórida, EUA. Campeão três vezes do Torneio de Atletismo, na Flórida, o menino de sete anos ganhou popularidade em agosto do ano passado através da rede social Instagram.