Miguel Oliveira em 19.º lugar na corrida sprint dos Países Baixos

O piloto português Miguel Oliveira (Aprilia) terminou este sábado no 19.º lugar a corrida sprint do Grande Prémio dos Países Baixos de MotoGP, oitava prova da temporada, ganha pelo italiano Marco Bezzecchi (Ducati).

O piloto luso, que tinha partido do 11.º lugar da grelha, fechou a prova a 24,269 segundos do vencedor, com o italiano Francesco Bagnaia (Ducati) em segundo, a 1,294 segundos, e o francês Fabio Quartaro (Yamaha) em terceiro, a 1,872, após uma penalização de três segundos por infração dos limites de pista ter atirado o sul-africano Brad Binder (KTM) de terceiro para quinto.

Miguel Oliveira tinha conseguido a passagem à segunda fase da qualificação (Q2) depois de ter sido o segundo mais rápido da Q1, apenas atrás do francês Johann Zarco (Ducati).

Na Q2, Oliveira foi 11.º, a 0,702 segundos de Bezzechi, que estabelecia um novo recorde ao circuito de Assen.

Na corrida sprint desta tarde, Bezzechi partiu mal e viu-se relegado para terceiro por Francesco Bagnaia e Brad Binder.

Miguel Oliveira chegou ao sexto lugar ainda na primeira volta, mas viu-se envolvido em toques de outros adversários no início da segunda das 13 voltas previstas, acabando por ser relegado para o 23.º e último lugar.

O piloto português viria a conseguir recuperar quatro posições, até ao 19.º posto final.

Enquanto isso, Bezzecchi recuperou a primeira posição à passagem da quarta volta, ultrapassando 'Pecco' Bagnaia, para não mais perder o comando.

Com estes resultados, Bagnaia, campeão em título, mantém a liderança do campeonato, agora com 169 pontos, contra os 148 do espanhol Jorge Martin (Ducati), que foi sexto.

Miguel Oliveira é 16.º, com 27 pontos.

Domingo disputa-se a corrida principal do GP dos Países Baixos.