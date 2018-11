Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mourinho recusa falar no título em Inglaterra

Treinador português quer o Manchester entre os quatro primeiros até ao Natal.

Por Filipe António Ferreira | 06:00

O Man. United ocupa o 8º lugar da Liga inglesa a 9 pontos dos líderes Manchester City e Liverpool, distância que José Mourinho considera muito grande para pensar no título de campeão inglês.



"Quando se está fora dos quatro primeiros, acho que não se deve falar em ganhar o título. Quando isso acontecer, e penso que vai acontecer, então será diferente", disse o treinador na antevisão do jogo deste sábado com o Bournemouth (12h30).



Mourinho garante que a equipa vai estar melhor no final da época, mas até lá espera conseguir subir até ao 4º lugar até ao Natal.



"Já posso fazer uma análise tendo em conta o calendário, as lesões e os castigos. Precisamos de pontos e acho que vamos estar nesses lugares no final de dezembro", disse, dando conta das dificuldades que a equipa vai enfrentar nos jogos com Liverpool, City, Chelsea, Valência e Juventus (estes dois para a Champions).