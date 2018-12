Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mourinho volta a perder pontos na Liga Inglesa

Manchester United empata pelo terceiro jogo consecutivo.

Por Filipe António Ferreira | 10:00

O Manchester United continua a marcar passo em Inglaterra. Esta quarta-feira, a equipa de José Mourinho perdeu dois pontos diante do Arsenal, naquele que foi o terceiro empate seguido na liga inglesa (2-2).



As falhas defensivas, nomeadamente do guarda-redes De Gea e do defesa Rojo, resultaram nos golos dos ‘gunners’.



Novamente atrás do prejuízo, tal como já tinha acontecido na última jornada, com o Southampton, o melhor que o United conseguiu foi o empate, que deixa a equipa ainda mais longe do líder e rival City.



Nos outros jogos, destaque para o Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo, que recebeu e venceu o Chelsea por 2-1. Jiménez e Diogo Jota marcaram para a equipa mais portuguesa da Premier League.



O Everton, orientado por Marco Silva, não foi além de um empate (1-1), em casa, com o Newcastle, e com André Gomes no onze titular.