Polémica com José Mourinho em Inglaterra

Treinador alvo de contestação após jogo com o Young Boys.

Por Filipe António Ferreira | 08:39

José Mourinho volta a estar no centro de uma polémica em Inglaterra. O modo como festejou o golo da vitória do Manchester United frente ao Young Boys (1-0) para a Champions correu o Mundo, mas outra atitude do técnico português está a gerar uma onda de reprovação.



Depois de ver o avançado Marcus Rashford desperdiçar soberana ocasião de golo logo aos cinco minutos, Mourinho virou-se para o banco, fechou os olhos e abanou a cabeça em claro sinal de desagrado.



As reações não se fizeram esperar. "Virar-se para os adeptos e para o banco e abanar a cabeça em sinal de reprovação com um dos teus jogadores, para mais um jovem… Não é algo que um treinador deva fazer. Como antigo avançado, se visse o meu treinador a ter aquela reação ficaria pálido", escreveu nas redes sociais o antigo internacional inglês Gary Lineker.



Também Rio Ferdinand, ex–capitão do Manchester United, reprovou a atitude de Mourinho: "Rashford vai ver as imagens e o que irá pensar? O problema é esse…".



No final do jogo com os suíços e que garantiu a passagem dos ‘red devils’ aos oitavos de final, Mourinho justificou a reação de atirar com toda a violência a caixa das bebidas junto ao banco de suplentes.



"Quando marcámos, explodi e acredito que muitos adeptos em casa tenham reagido da mesma forma. Reagiram com alívio porque não jogámos para o 0-0.", salientou o treinador.



O Manchester United volta a entrar em campo no sábado (17h30) na Liga inglesa no terreno do Southampton.