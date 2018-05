Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

MP pede condenação de subcomissário da PSP que agrediu adepto do Benfica

Incidente data de maio de 2015, no exterior do Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.

O Ministério Público pediu a condenação do subcomissário da PSP Filipe Silva, que está a ser julgado por dois crimes de ofensa à integridade física qualificada, dois crimes de falsificação de documento e dois crimes de denegação de justiça e prevaricação, na sequência de uma agressão a um adepto do Benfica, José Magalhães, a 17 de maio de 2015, no exterior do Estádio D. Afonso Henriques.



Nas alegações finais, realizadas esta terça-feira, a procuradora adjunta do Ministério Público defendeu que "nada justifica as bastonadas" que o subcomissário da PSP desferiu no adepto, que estava acompanhado pelos dois filhos e o pai, considerando ainda que "o mais grave foi ainda ter redigido um auto de notícia em que constavam atos que não correspondem à verdade".



O Ministério Público entende, no entanto, que a pena a aplicar não deve ser impeditiva da liberdade, mas que o acusado deve pagar as indemnizações que vierem a ser decretadas.



O arguido remeteu-se ao silêncio, enquanto que o seu advogado, João Nabais, pediu a absolvição. A leitura da sentença está marcada para o dia 28 de junho, às 9h15, no tribunal de Guimarães.