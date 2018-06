Ameaça de bomba leva a evacuação de hotel na Rússia

Unidade hoteleira está listada como um dos locais oficiais para receber jogadores do Mundial.

26.06.18

Um hotel foi evacuado esta terça-feira à tarde em Rostov-on-Don, na Rússia. A unidade hoteleira está listada como um dos locais oficiais para receber os jogadores participantes no Mundial 2018, que decorre no país.Segundo um documento da FIFA, no momento do ocorrido nenhuma seleção se encontrada instalada no mesmo.No local estiveram os bombeiros e elementos da polícia.O caso está a ser investigado.