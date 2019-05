Mustafá, cabecilha da claque Juventude Leonina, agradeceu, este sábado, através da rede social Facebook, as mensagens que tem recebido desde que foi detido esta sexta-feira por tráfico de droga no processo de Alcochete.



"A verdade virá ao de cima! Quero agradecer a todos pelas inúmeras mensagens que tenho recebido! Com o vosso apoio é certamente menos difícil! Juntos somos mais fortes. Um dia Juve Leo, Juve Leo até morrer", pode ler-se na mensagem.

