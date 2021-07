Manuel Ugarte será jogador do Sporting, mas só na próxima semana. O uruguaio está em isolamento depois de ter testado positivo à Covid-19. Um atraso inesperado depois de todas as partes terem chegado a acordo para a transferência do jogador do Famalicão para os leões.Ugarte era esperado ainda no estágio que o campeão nacional realizou no Algarve, mas tal não aconteceu. Este atraso vai também prejudicar o jogador na adaptação ao novo clube.