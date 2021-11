Novas buscas a administradores da SAD do Porto. Fernando Gomes e Adelino Caldeira visados

Vários administradores da SAD do Porto foram alvo de buscas esta segunda-feira durante a megaoperação levada a cargo pelo Ministério Público e pela Autoridade Tributária nas instalações do Estádio do Dragão, na casa de Pinto da Costa, na casa do filho do presidente dos dragões, na habitação do empresário Pedro Pinho e numa instituição bancária.Além de Pinto da Costa, na mira de Rosário Teixeira está o administrador Fernando Gomes, que foi ministro da Administração Interna e presidente da Câmara do Porto, bem como Adelino Caldeira, advogado e também administrador portista. Miguel Macedo, empresário de jogadores e conhecido devido a sua ligação a Luís Figo, foi igualmente visado.Ministério Público e a Autoridade Tributária vão agora analisar todos os documentos apreendidos nas casas dos visados, num processo onde há suspeitas de desvio de pelo menos 20 milhões de euros. Há indícios de que terá havido divisão de comissões entre vários elementos ligados à SAD azul e branca.No centro de todo este caso está Pedro Pinho, o empresário que no universo portista é visto como muito próximo de Fernando Gomes e do próprio Jorge Nuno Pinto da Costa. Continua na Roménia - só deverá regressar sábado - mas o seu advogado, Pedro Marinho falcão, diz que está tranquilo. "Falei com ele por telefone e ele não tem qualquer problema com as buscas. os documentos que as autoridades levaram são informações oficiais de contratos. está tudo documentado e é tudo legal", assegurou.