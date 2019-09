A CMTV teve acesso a um dos discursos de oposição que 'irritaram' Luís Filipe Vieira durante a Assembleia Geral do Benfica desta sexta-feira, que se prolongou pela madrugada de sábado.



O dirigente das águias apertou o colarinho a um sócio que discursava e, depois de ser separado por vários adeptos, confrontou os presentes nas bancadas do pavilhão que pediam em uníssono a demissão do presidente.



