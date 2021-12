As escutas telefónicas feitas ao longo dos últimos três anos ao empresário Pedro Pinho mostram que pagava regularmente a uma bruxa de Matosinhos, para tentar obter a sorte desportiva para o FC Porto. Os montantes ultrapassam o meio milhão de euros por ano e as entregas de dinheiro eram mensais. Pedro Pinho levantava as quantias diretamente da sua conta no Banco Carregosa, no centro da Avenida da Boavista, e pediria a terceiros para fazerem o pagamento.