Portugal conhece os adversários do Mundial Qatar2022. Acompanhe o sorteio

"O nosso Mundo está dividido, estamos aqui para nos juntarmos. Para celebrar em paz. O nosso pedido para todos é parem os conflitos e as guerras", acrescentou.

Portugal conhece, esta sexta-feira, os adversários na fase de grupos do Mundial do Qatar. A seleção das quinas está no Pote 1 e é uma das oito cabeças de série.O presidente da FIFA, Gianni Infantino, afirmou que "este Mundial será o melhor de sempre" e agradeceu às pessoas do Qatar.