Portugal organiza Final four da Liga das Nações

Cidades-sede também estão definidas: Porto e Guimarães.

O apuramento de Portugal para a final four da Liga das Nações confirmou também um cenário já adiantado: o nosso país irá organizar a derradeira fase da primeira edição desta prova, a disputar entre 5 e 9 de junho do próximo ano.



As cidades-sede também estão definidas: Porto e Guimarães, mais concretamento no Estádio do Dragão e no Estádio D. Afonso Henriques.



Já se sabia, aliás, que a final four seria num de dois países: Portugal ou Itália. Com os campeões europeus a garantirem o triunfo no grupo 3 da Liga A, a dúvida ficou desfeita.