Primeira transmissão da Eleven Sports no Facebook marcada por falhas

Emissão do duelo entre PSG e Mónaco a contar para a Supertaça de França está interrompida.

13:56

A tentativa de abrir a transmissão a todos não está a correr bem à agora concorrente da Sport TV em Portugal.







Vários problemas técnicos estão a marcar a estreia da provedora global de desportos, Eleven Sports Portugal, que fazia no Facebook a sua primeira aparição oficial.A transmissão do duelo entre PSG e Mónaco a contar para a Supertaça de França está pela segunda vez em baixo.Vários são os internautas que têm deixado comentários de desagrado pelo serviço prestado na rede social. Esta era a primeira grande transmissão oficial de um jogo de futebol no Facebook, em Portugal.Para o diretor da Eleven Sports, Pedro Pinto, este era "um momento marcante na era digital das transmissões desportivas no mercado nacional", mas acaba por ficar marcado pelas piores razões.O diretor não executivo da empresa britânica descreveu a transmissão do encontro como "uma antestreia das emissões regulares" e admitiu a transmissão de mais jogos na mesma rede até 15 de agosto.