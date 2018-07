Quaresma espalha amor na ala de pediatria do IPO do Porto

Avançado português partilhou o momento nas redes sociais.

Ricardo Quaresma realizou esta terça-feira uma visita surpresa às crianças que se encontram a receber tratamento no Instituto Português de Oncologia (IPO) do Porto, após o regresso a Portugal devido à eliminação da seleção das 'quinas' do Campeonato do Mundo de Futebol, que decorre na Rússia.



O momento foi partilhado tanto nas redes sociais do avançado português como do IPO. "Veio ao IPO do Porto espalhar sorrisos pelos mais pequenos", pode-se ler na publicação do instituto.







No vídeo partilhado pelo jogador na conta do Instagram não faltaram comentários a aplaudir a ação deste. "És enorme" ou "felizmente existem pessoas como tu", são algumas das frases dos seguidores de Quaresma.