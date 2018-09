Irmã do craque mostrou-se indignada com o castigo aplicado ao craque português.

21:25

Kátia Aveiro expressou a sua indignação pela expulsão de Cristiano Ronaldo no Valencia-Juventus. "Vergonha no futebol ....será feita justiça ....querem destruir o meu irmão mas Deus nunca dorme... Vergonhoso", disse a irmã de CR7.Cristiano Ronaldo deixou o relvado em lágrimas não escondendo o desespero por ter sido expulso no primeiro jogo europeu que fez com a camisola da Juventus.No Instastories, a irmã de Cristiano disse ainda: "Vão pagar caro por essas lágrimas".