Lopetegui despediu-se dos jogadores do Real Madrid no balneário

Antonio Conte é o nome mais forte para suceder. Merengues perderam em Camp Nou por 5-1.

19:00

Pouco depois, a Marca deu conta do mesmo, referindo que Lopetegui sairá amanhã e que o italiano vai assumir o banco mas que, caso não chegue já, será Santiago Solari - atualmente na formação merengue - orientar a equipa no jogo da Taça do Rei durante a semana.

O diário Marca dá nota de que Lopetegui se despediu dos jogadores no balneário de Camp Nou, aproveitando para agradecer o trabalho desenvolvido nos últimos 4 meses e meio.

