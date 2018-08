Renan Ribeiro confirmado no Sporting

Guarda-redes brasileiro vai fazer concorrência a Viviano.

21:02

O Sporting confirmou, através das redes sociais, a contratação do guarda-redes Renan. O brasileiro, de 28 anos, será inicialmente cedido ao clube de Alvalade pelo Estoril, num empréstimo de uma temporada, ficando os leões com opção de compra no final da cedência, a troco de 1 milhão de euros, avança o Record. Renan irá fazer concorrência a Emiliano Viviano na luta pela titularidade na baliza da formação comandada por José Peseiro.