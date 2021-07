Revolução no Futebol: FIFA testa substituições ilimitadas e menos tempo de jogo

A FIFA está apostada em revolucionar o futebol e encontra-se neste momento a testar várias novidades num torneio de jovens a decorrer na Holanda, o chamado Future of Football Cup, que conta com a presença de PSV, AZ, RB Leipzig e Club Brugge.Ao todo são cinco novas medidas, que poderão no futuro passar à realidade nos principais campeonatos mundiais. No final deste teste, refira-se, a FIFA avaliará o impacto das medidas testadas e avaliará a possibilidade de fazer alguma chegar ao International Board, de forma a mudar as regras.- dividir o jogo em dois períodos de 30 minutos, havendo paragens do cronómetro a cada interrupção, como sucede no basquetebol ou futebol.- a possibilidade de fazer substituições ilimitadas;- realização dos lançamentos de linha lateral com os pés;- deixa de ser obrigatório passar a bola para um colega tanto nos lançamentos de linha lateral como cantos e pontapés de baliza. Basicamente, os jogadores podem sair a jogar sempre que a bola abandona o terreno de jogo;- aplicar uma suspensão temporal de 5 minutos sempre que um jogador vir o cartão amarelo, ao jeito do futsal. Se o jogador vir um segundo cartão a regra continua a ser a atual: é expulso.teve oportunidade de ver algumas das medidas em teste na transmissão do encontro entre PSV e Club Brugge , disputado na quinta-feira, e a verdade é que no espaço de um minuto foi possível ver-se todas as novidades em 'ação'.Tudo sucedeu aos 20' dessa partida (clicar no link acima para ver a jogada): na sequência de um lançamento lateral com os pés, há um penálti para PSV, o guarda-redes vê o cartão amarelo e é colocado de 'castigo' fora do campo (sentado numa cadeira), dando lugar à entrada do guarda-redes suplente.Momentos depois, o jogo recomeça e rapidamente se observa todas as outras novidades em ação, nomeadamente a que diz respeito ao sair a jogar sem passar a bola tanto em cantos ou pontapés de baliza...