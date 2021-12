"Prendas de Natal? Não vou pedir nada, temos o nosso planeamento até à próxima época. Pode haver um ajuste ou outro, mas não há nada concreto. Sei o momento e o que falámos desde o início da época”, afirmou esta terça-feira Rúben Amorim. O treinador do Sporting aproveitou o lançamento do jogo desta quarta-feira com o Casa Pia, dos oitavos de final da Taça de Portugal, para reforçar a política do clube no mercado de transferências, inclusive em janeiro. A prioridade será sempre rentabilizar os jovens da formação: “O Rodrigo Ribeiro voltou a baixar, o Marsà está connosco. Esta dança entre escalões não os ajuda tanto, mas quando o Marsà tiver que regressar à equipa B, vai regressar. Contamos com todos. Vão ter de andar de escalão em escalão à espera de uma oportunidade.”









Amorim voltou a destacar que o sucesso da sua equipa passa por ter todos os jogadores preparados para jogar a qualquer instante e admitiu novidades para esta quarta-feira, mas negando poupanças: “Vamos mudar as características de acordo com o adversário. Por mais que eles recuperem, é preciso jogadores frescos, com ainda mais fome, para dar uma energia extra à dinâmica defensiva e ofensiva. A força do grupo é que toda a gente está preparada. Vamos pôr sangue fresco, mas com zero facilitismo. Vai jogar a melhor equipa para vencer o jogo, porque depois vamos dar dois dias de Natal e vamos ter praticamente uma semana limpa. Por isso não vamos ter poupanças.”