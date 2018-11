Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rúben Dias só sai do Benfica pela cláusula de rescisão

Vieira só deixa sair jovem central por 60 milhões de euros. Juventus na linha da frente.

Por António M. Pereira e Filipe António Ferreira | 08:55

O Benfica deixou um aviso a todos os possíveis interessados em Rúben Dias: só com 60 milhões de euros (valor da cláusula de rescisão) autoriza a saída do jogador, titularíssimo das águias e também da seleção nacional, apurou o CM.



A boa exibição do defesa-central português contra a Itália em jogo da Liga das Nações fez aumentar a cotação do jogador de 21 anos. A Juventus foi um dos últimos clubes a revelar interesse em Rúben Dias.



O atleta integra uma lista restrita de centrais que a ‘Vechia Signora’ pretende para reformular o eixo da defesa. Quem terá dado informações extra aos responsáveis da Juventus terá sido João Cancelo, com quem Rúben Dias tem partilhado as últimas convocatórias de Portugal, bem como Cristiano Ronaldo, pois o defesa das águias esteve no último Mundial da Rússia.



O central do Benfica renovou no início da época com os encarnados (até 2023), depois do assédio dos franceses do Lyon. Nessa altura Rúben esteve perto de sair mas o emblema gaulês não se aproximou da cláusula anterior, 45 milhões de euros. O jovem jogador foi lançado por Rui Vitória na época 2017/2018 e desde então nunca mais deixou a titularidade.



Rúben Dias, que está ao serviço da Seleção, deve ser poupado no jogo da Taça de Portugal quinta-feira com o Arouca.



Também Seferovic não deve ser utilizado, pelo menos de início. O suíço esteve em grande ao apontar três golos na vitória da sua seleção com a Bélgica (5-2) que garantiu a presença na ‘final four’ da Liga das Nações.



Uma atuação que valeu rasgados elogios do presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, apurou o Correio da Manhã.



"Jesus? Vim falar de futebol..."

Rui Vitória fugiu à questão sobre a possibilidade de ser substituído por Jorge Jesus no comando técnico do Benfica.



"Vim aqui falar de futebol para novos e futuros treinadores sobre aspetos do jogo. Depois teremos oportunidade de falar na próxima conferência sobre outros temas", disse esta segunda-feira o treinador das águias, à saída da Faculdade de Motricidade Humana (onde foi aluno), onde proferiu uma palestra sobre futebol.



"Foi um prazer vir a um sítio onde aprendi muito", confessou Vitória.