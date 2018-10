Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rúben Dias só sai do Benfica por 50 milhões

Lyon ou Manchester United podem voltar à carga pelo defesa na reabertura do mercado, mas as águias não facilitam.

Por António M. Pereira e João Pedro Óca | 01:36

O Benfica só aceita negociar a venda de Rúben Dias, no mercado de inverno, por um valor a rondar os 50 milhões de euros, apurou o CM. Os responsáveis dos encarnados já definiram um preço para apresentarem aos potenciais interessados no jovem defesa que continua a ser seguido por alguns dos melhores clubes do futebol europeu.



O Manchester United e o Lyon são alguns dos emblemas que podem ‘voltar à carga’ pelo internacional português na reabertura do mercado de transferências, em janeiro. De resto, o conjunto gaulês chegou aos 30 milhões de euros pelo jovem, em agosto.



O defesa foi observado no último clássico com o FC Porto por elementos da estrutura dos ingleses e dos franceses que terão, certamente, ficado agradados com a exibição do jovem. Rúben Dias foi um dos melhores em campo e voltou a despertar a atenção de alguns clubes que se preparam para investir em janeiro.



O Benfica está ciente do crescente interesse no defesa, que foi muito cobiçado no último verão, mas mostra firmeza para o segurar. Prova disso é que o defesa renovou contrato até 2023, no final do último mês, e viu a sua cláusula de rescisão subir dos 45 para os 60 milhões de euros . Na Luz, o defesa de 21 anos é considerado titular indiscutível e é um dos principais rostos da renovação na seleção nacional.



