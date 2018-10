Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rúben Dias encanta Luís Filipe Vieira

Atitude do defesa impressiona presidente das águias.

Por António M. Pereira e Mário Morgado Ribeiro | 08:57

Luís Filipe Vieira ficou encantado com o desempenho de Rúben Dias na vitória frente ao FC Porto (1-0). Ao que o CM apurou, mais que a exibição em si, a atitude e entrega do defesa do Benfica impressionaram o presidente.



O líder das águias considera que o jovem de 21 anos mostrou muita maturidade dentro das quatro linhas, concentração e capacidade de liderança. Não só por motivar os colegas, mas também por incentivar os adeptos benfiquistas a apoiar a equipa no decorrer do jogo.



O internacional português foi um dos melhores jogadores em campo, com várias ações determinantes e desarmes decisivos.



A satisfação em torno de Rúben Dias no Benfica é geral e estende-se ao responsáveis do clube e corpo técnico. O defesa é visto como o futuro capitão das águias e um dos objetivos da direção passa por criar uma equipa em torno de Rúben Dias, que neste momento é considerado o principal pilar do plantel.



Manter o jogador no clube é uma das prioridades, mas face à cobiça pelo defesa, a direção sabe que pode surgir uma proposta que impeça a continuidade de Rúben Dias na Luz.



PORMENORES

Proposta de 45 milhões

A direção do Benfica exige cerca de 45 milhões de euros para libertar o defesa Rúben Dias. Arsenal, AC Milan e Lyon já manifestaram o desejo de contratar o jovem de 21 anos.



Vieira no balneário

Luís Filipe Vieira foi ao balneário do Benfica no final do clássico com o FC Porto para elogiar a prestação da equipa, sabe o CM. O presidente do clube da Luz destacou a atitude dos jogadores frente ao rival e disse-lhes que se mantiverem a mesma forma de jogar, vão atingir os objetivos do clube.