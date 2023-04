Adiada sentença de Rui Pinto no caso Football Leaks

A leitura da sentença do pirata informático Rui Pinto, que estava agendada para esta sexta-feira, foi adiada para o dia 13 de julho.Em causa está uma alteração da acusação – uma alteração não substancial dos factos que não aumenta as penas pedidas pelo Ministério Público – e o facto de os advogados não prescindirem do prazo a que têm direito para apreciar os novos crimes que são imputado aos arguidos. Francisco Teixeira da Mota, advogado de Rui Pinto, pediu dez dias para apreciar as alterações à acusação.A leitura da sentença fica, assim, adida para o dia 13 de julho, às 14 horas, e, antes, a 26 de maio, está marcada uma nova sessão para a produção de prova relativamente à nova qualificação jurídica feita agora pela juíza presidente.O pirata informático Rui Pinto está acusado de 90 crimes no âmbito do processo Football Leaks: 68 crimes de acesso indevido, 14 crimes de violação de correspondência, seis crimes de acesso ilegítimo, um crime de sabotagem informática e um crime de tentativa de extorção.

O Ministério Público pede pena de prisão para Rui Pinto por 89 crimes. O julgamento começou há mais de dois anos.