Rui Vitória tem plena confiança no futuro de Ferreyra no Benfica

Treinador já falou individualmente com o argentino manifestando-lhe total apoio e confiança.

Por António M. Pereira | 11:19

O argentino Facundo Ferreyra só leva um golo marcado na Luz e viu Seferovic retirar-lhe o lugar no onze titular. Contudo, Rui Vitória já falou individualmente com o argentino manifestando-lhe total apoio e confiança, apurou o CM.



"Não entres em desespero porque sabemos que ainda vais marcar muitos golos." Estas foram algumas das palavras que o treinador do Benfica utilizou para manter os índices de confiança do avançado argentino, que este verão trocou o Shakhtar Donetsk pela Luz.



Rui Vitória acredita que este momento do sul-americano de 27 anos se deve única e exclusivamente à adaptação à realidade do futebol português.



Ferreyra foi utilizado em seis jogos nesta temporada (5 como titular) tendo apontado apenas um golo (na segunda jornada da Liga, jogo em que os encarnados venceram o Boavista por 2-0). Desde a 2ª mão do play- -off de acesso à Champions com o PAOK que Ferreyra não mais voltou a realizar qualquer minuto. Seferovic é para já o dono do lugar mais avançado na equipa de Rui Vitória, depois do bom jogo em Salónica e do golo e assistência no último encontro com o Nacional da Madeira, que as águias venceram 4-0.



Na frente de ataque, Rui Vitória continua sem poder contar com o chileno Nico Castillo e o brasileiro Jonas, ambos lesionados.