"Quando têm bola, para mim, talvez seja a melhor equipa a jogar em Portugal.” Foi desta forma que Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, classificou esta terça-feira o Sp. Braga, adversário que os dragões vão defrontar hoje (20h15), no Dragão, em jogo da segunda mão das ‘meias’ da Taça de Portugal.









“É uma equipa muito bem trabalhada, com jogadores acima da média, que fazem parte de um clube grande e com um excelente treinador. Conheço bem a ambição das pessoas do clube”, continuou. Apesar de antever dificuldades, o treinador portista já definiu a meta para a eliminatória: “O primeiro objetivo é o campeonato. Não acabou, mas obviamente está mais difícil. As vitórias servem para conquistar títulos e amanhã [hoje] temos a possibilidade de passar este jogo e estar em mais uma final, que definimos como a segunda prova interna mais importante.”

O jogo da primeira mão das ‘meias’ da Taça de Portugal, em que dragões e bracarenses empataram (1-1), foi marcado por polémica. Luis Díaz e Uribe acabaram expulsos e Sérgio Conceição e Carlos Carvalhal pegaram-se depois do apito final. O técnico dos dragões recusou falar desses episódios.





“Se for contar tudo o que disse a adversários e o que adversários me disseram, começava hoje e acabava daqui a dez anos. Não é bonito. Tenho ouvido muitas coisas, é mais importante falar disso do que aquilo que fizemos em Braga ou no último jogo com o Sporting (0-0), em que não permitimos um remate enquadrado. Não sou eu que vou dizer o que Nuno Santos ou o Pedro Gonçalves disseram para o nosso banco. Quem anda aqui para ter o seu tachinho comenta o que se passa à volta do futebol”, apontou.





Sobre o clássico, o treinador portista criticou o tempo útil do encontro: “Em cada 15 segundos, o jogo parava. O tempo de jogo útil oficial foram cerca de 46 minutos. É baixíssimo. Não quero entrar muito por aí. Falei aqui uma vez que se tivessem de dar 10 minutos, 12 [compensação], davam e levei um processo por causa disso.”







sérgio oliveira e pepe estão em dúvida



Sérgio Oliveira e Pepe estão em dúvida para o jogo com o Sp. Braga. Sérgio Conceição revelou que ambos estavam limitados e que não treinaram esta terça-feira com o grupo.





marcano “com ritmo competitivo baixo”



“Possivelmente, irá connosco para estágio. Jogou pela equipa B, mas o ritmo competitivo é baixo e temos de ter atenção”, disse Sérgio Conceição sobre Marcano.





sérgio é rei no dragão em jogos da taça



Sérgio Conceição ainda não perdeu no Estádio do Dragão em jogos da Taça de Portugal desde que assinou pelo FC Porto. Em 11 jogos, o técnico soma 11 vitórias.