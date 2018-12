Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sérgio Conceição reage à expulsão no Bessa: "Não estava na missa"

Treinador deixou-se "contagiar" nos festejos pela emoção do golo marcado ao cair do pano.

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, comentou esta segunda-feira a expulsão no Bessa, dizendo que se deixou "contagiar" nos festejos pela emoção do golo marcado ao cair do pano e garantindo que no FC Porto todos têm bem claro o que querem esta época.



"Ser expulso por festejar assim ao fim de 90+5 de massacre na batalha do Bessa? Futebol é emoção, e ontem deixei-me contagiar. Não estava na missa, estou na caminhada para ganhar o campeonato. Nós, no @fcporto, temos um objetivo bem definido: reconquistar o título que é nosso", disse no treinador portista no Twitter.