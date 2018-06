Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sinisa Mihajlovic apontado como novo treinador do Sporting

Imprensa sérvia diz que o técnico despedido do Torino em janeiro pode suceder a Jorge Jesus.

22:46

Sinisa Mihajlovic está muito perto de ser treinador do Sporting, escreve o diário sérvio Blic na sua edição online.



As negociações já duram há vários dias e tudo está bem encaminhado para que o sérvio suceda a Jorge Jesus no comando técnico dos leões, com o objetivo prioritário de atingir o título nacional.



O técnico de 49 anos está atualmente sem clube, depois de ter orientado o Torino na primeira metade da temporada, tendo sido despedido em janeiro.



A carreira de Mihajlovic como técnico passou maioritariamente por Itália, tendo orientado emblemas como Fiorentina ou Milan. Foi ainda selecionador da Sérvia.