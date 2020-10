Vieira já votou: "Benfica é um clube democrático e a sua grandeza é esta mesmo". Acompanhe ao minuto

O Benfica elege esta quarta-feira o novo presidente do clube, numas eleições em que Luís Filipe Vieira se candidata a um sexto mandato, frente a João Noronha Lopes e Rui Gomes da Silva.

16:49 | 28/10 Já votaram 18.904 sócios nas eleições do Benfica Já votaram 18.904 sócios nas eleições do Benfica. A última atualização foi feita às 16h18.

16:19 | 28/10 Vieira está agora a votar Luis Filipe Vieira está agora a votar no Estádio da Luz. O presidente das águias destaca a "lição de civismo" que está a ser dada e lembra que este é um "direito de todos".

Luis Filipe Vieira está agora a votar no Estádio da Luz. O presidente das águias destaca a "lição de civismo" que está a ser dada e lembra que este é um "direito de todos". "É uma lição de civismo de toda a gente neste clube. Estamos a cumprir todas as regras. Chegando ao fim vamos ver o que vai suceder", disse. "Neste dia especial, os sócios do Benfica é que têm de decidir. Este clube é uma pequena parcela de todos nós, por isso todos nós temos o direito de estar neste ato que é muito importante para este clube", acrescentou, antes de dizer: "O Benfica é um clube democrático e a sua grandeza é esta mesmo".

16:14 | 28/10 Jorge Jesus também já votou Jorge Jesus, treinador da equipa principal do Benfica, já votou. O técnico chegou à casa do Benfica do Seixal acompanhado por Luisão, que também exerceu o seu direito de voto.

16:14 | 28/10 Já votaram 16.072 sócios do Benfica De acordo com a última atualização, já votaram 16.072 sócios do Benfica. Total das eleições de 2016 já foi ultrapassado.

14:02 | 28/10 José Augusto, ex-jogador do Benfica, já votou. "É preciso que os benfiquistas sintam gratidão pelo que foi feito nos últimos mandatos. Não me revejo em qualquer uma das outras candidaturas e é por isso que o meu voto é na continuidade", disse.

14:00 | 28/10 "O Benfica já está a ganhar com esta afluência": Disse Toni, antigo jogador do Benfica, aos jornalistas.



O jogador já exerceu o direito de voto.





13:56 | 28/10 11.071 sócios já votaram.

11:34 | 28/10 "As urnas têm de ser abertas, o voto físico tem de ser contado", disse o candidato da Lista B, Noronha Lopes, após ter votado em dia de eleições no Benfica. Noronha Lopes apelou aos sócios que "não se deixem levar por campanhas de desinformação".



"Teremos um Benfica mais democrático e mais transparente. Todos merecem o mesmo respeito e dedicação", continuou. "Apelo às pessoas que venham votar, nunca foi tão importante".



"Bernardo Silva não recebe lições de benfiquismo de ninguém", disse aos jornalistas, quando questionado sobre a polémica entre o jogador e o atual presidente dos encarnados, Luís Filipe Vieira.

10:33 | 28/10 Votaram até ao momento quase quatro mil sócios.

10:29 | 28/10 José Manuel Antunes, antigo vice-presidente do Benfica, já votou e não escondeu a candidatura que escolheu: "Obra fala por si: o estádio, o Seixal, a recuperação financeira... O Benfica tem uma diferença abissal em relação aos seus rivais; os nossos rivais estão falidos ou com problemas na UEFA. Só por isso Luís Filipe Vieira merece o meu voto."

10:08 | 28/10 Na casa do Benfica de Algueirão - Mem Martins, são cumpridas todas as medidas de segurança (de acordo com as imposiçõe da DGS) para votar no próximo presidente do Benfica

09:29 | 28/10 "Hoje é o dia. Dia D", disse Rui Gomes da Silva através do Twitter, quando se deslocou às urnas.



Hoje é o dia. Dia D pic.twitter.com/s8yKXGtfh5 — Rui Gomes da Silva (@RuiGomesdaSilv3) October 28, 2020

09:23 | 28/10 Já votaram 1611 sócios do Benfica.

09:02 | 28/10 "Finalmente chegou o grande dia! Hoje vamos escrever mais um belo capitulo desta história com futuro! Viva o Sport Lisboa e Benfica!". Foram estas as palavras deixadas por Luís Filipe Vieira através do Facebook.





09:01 | 28/10 Os candidatos à presidência do Benfica deverão votar ao longo do dia pela seguinte ordem e às seguintes horas:



11h00 - João Noronha Lopes



16h00 - Luís Filipe Vieira



16h30 - Rui Gomes da Silva

08:42 | 28/10 O clube dos encarnados informou que já votaram 600 sócios.

08:38 | 28/10 Há quatro anos votaram mais de 13 mil sócios. Recorde aconteceu em 2012, quando votaram mais de 22 mil sócios, altura em que Vieira defrontou Rangel e ganhou.

08:30 | 28/10 As presidenciais do Benfica já estão a fazer com que sejam muitos os sócios a passar pelo Estádio da Luz, em Lisboa.



Tantos, que meia hora após a abertura das urnas e apesar da chuva, a fila de pessoas já dá a volta ao recinto.

É hoje! pic.twitter.com/X55ltOW8go — João Noronha Lopes 2020 (@jnoronhalopes) October 28, 2020 "É hoje!", escreveu João Noronha Lopes. O candidato à presidência do clube dos encarnados foi o primeiro a publicar uma imagem quando chegou ao Estádio da Luz, para votar.

08:17 | 28/10 Já abriram as urnas no Estádio da Luz, em Benfica e os sócios já começaram a votar no próximo presidente do clube.