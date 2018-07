Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sporting chumba Bruno de Carvalho e Carlos Vieira

Antigo presidente dos leões viu ser-lhe negada a possibilidade de formalizar a intenção de ir a escrutínio no dia 8 de setembro.

Por Tânia Laranjo | 01:30

Bruno de Carvalho e Carlos Vieira não se podem candidatar. A certeza é dada por Jaime Marta Soares, presidente da assembleia geral do Sporting, que considera que as suspensões preventivas retiram os direitos de sócios de ambos os elementos da direção destituída.



"Não rejeitei a candidatura porque não me foi sequer proposta. Tal como aconteceu em eleições anteriores, os candidatos combinam com o presidente da mesa para que as mesmas sejam aceites. Neste caso, nada me foi comunicado, mas nunca poderia aceitar a candidatura. Bruno de Carvalho está suspenso e para já não pode ser candidato", disse o presidente da assembleia geral ao CM.



A única hipótese de ambas as candidaturas poderem avançar é a Comissão de Fiscalização concluir os processos antes de 8 de agosto - data em que termina o prazo de assinaturas - e arquivar os mesmos. Se assim não for - e se o resultado final for a pena de suspensão, como aliás é expectável - nenhum dos candidatos pode avançar.



Refira-se, ainda, que o entendimento da Comissão de Fiscalização é também de que o regulamento disciplinar aprovado por Bruno de Carvalho em fevereiro passado está em funções. E aí já existe a figura jurídica de suspensão preventiva e da perda de direitos enquanto o processo decorre.



A demora da conclusão do inquérito teve a ver com requerimentos da defesa e também com o facto de uma das testemunhas ter garantido que um dos membros não votou a nomeação da Comissão Transitória.



Ontem, o advogado de Bruno de Carvalho, Pedro Proença, chamou a polícia para forçar que a candidatura fosse aceite. Foi-lhe mesmo assim negado.



Varandas crítico

"Infelizmente temos muitas modalidades que são, como costumo dizer, modalidades à Benfica. O automobilismo, em que temos um piloto no qual simplesmente colamos um autocolante do Sporting e já é modalidade do Sporting", disse o candidato Frederico Varandas no Sporting Talks, que teve lugar na Universidade Católica.