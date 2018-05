Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Juve Leo oferece bilhetes que comprou ao Sporting

Anúncio para jogo de futsal disputado no sábado mostra que sócios da claque terão direito a entradas gratuitas.

Apesar de o Sporting ter anunciado através de um comunicado que iria avançar com a "suspensão imediata dos benefícios" à Juventude Leonina (Juve Leo), a claque continua a oferecer bilhetes aos seus associados



Um anúncio da claque nas redes sociais relativa a um jogo de futsal mostra que os membros da Juventude Leonina continuam a ter tratamento privilegiado. A Juve Leo está a promover nas redes sociais o jogo Sporting-Burinhosa, a decorrer no próximo sábado, com a indicação de que os sócios da claque têm entradas gratuitas, enquanto os que não são sócios do grupo de apoio pagam seis euros para assistir à partida.



Fonte oficial do Sporting diz ao CM que o clube mantém os cortes anunciados nos apoios às claques, pelo que os bilhetes para o jogo de futsal - que até aqui eram oferecidos a quem fosse sócio do Sporting e da Juve Leo - foram vendidos pelo clube "ao preço de tabela". O facto de a claque os estar a oferecer resultará de uma despesa da própria Juve Leo, diz a mesma fonte oficial.









O jogo disputa-se no próximo sábado no Pavilhão João Rocha, em Alvalade, e conta para o campeonato nacional. Recorde-se que o Sporting venceu o Burinhosa na final da Taça de Portugal de Futsal.



Na noite desta quinta-feira, haverá uma reunião entre os órgãos sociais do clube que poderá ser decisiva na continuidade de Bruno de Carvalho à frente da direção do clube.