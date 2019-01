Sporting nega proposta por Adrien Silva

Médio foi capitão nos leões e custou aos cofres ingleses 24,5 milhões de euros.

Fonte oficial do Sporting explicou ao jornal Record que o clube não fez qualquer proposta por Adrien Silva. O regresso do médio do Leicester nesta janela de mercado nunca foi, sequer, ponderado pelos leões.Recorde-se que Adrien deixou Alvalade no início da temporada 2017/18 e rumou a Inglaterra. Este sábado, em declarações à RTP, o jogador disse que tinha uma proposta para regressar a Alvalade mas que ainda não tinha tomado uma decisão.Adrien foi capitão nos leões e custou aos cofres ingleses 24,5 milhões de euros.