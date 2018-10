Usain Bolt brilha no futebol australiano: "Primeiro jogo e marco dois golos, foi fantástico"

Ex-campeão mundial e olímpico dos 100 e 200 metros esteve em destaque no jogo dos Central Coast Mariners.

Ver esta publicação no Instagram Dreams become Reality through hard work. @ccmariners Uma publicação partilhada por Usain St.Leo Bolt (@usainbolt) a 12 de Out, 2018 às 4:16 PDT

Usain Bolt estreou-se a marcar como jogador profissional, bisando na vitória do Central Coast Mariners, clube de Gosford, frente ao South West United, por 4-0. E no final do encontro, o antigo velocista jamaicano - recordista mundial dos 100 e dos 200 metros - não escondeu o orgulho nesta nova etapa da sua vida."O meu primeiro jogo a titular e marco dois golos, foi fantástico", afirmou Bolt à Fox Sports, acrescentando: "Estou feliz por poder vir aqui e mostrar ao mundo que estou a melhorar. Estou ansioso para ser um Mariner e entrar na equipa."Já nas redes sociais, Bolt publicou imagens dos seus golos com a legenda: "Os sonhos tornam-se realidade através do trabalho duro."