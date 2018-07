Varandas escolhe Rogério Alves para a MAG do Sporting

Candidato à presidência do Sporting esteve esta quinta-feira numa visita guiada por Bernardes Dinis no Museu do clube.

Por Filipe António Ferreira e Marta Ferreira | 18:44

Rogério Alves é o nome escolhido pelo candidato Frederico Varandas para novo presidente da Mesa da Assembleia Geral (MAG) do Sporting, caso vença as eleições.

O advogado, que chegou a ser apontado como candidato à presidência do clube, será apresentado na segunda-feira, por ocasião da abertura da sede de campanha do candidato à liderança dos leões.



Miguel Albuquerque também é apontado para ficar responsável pelas modalidades.



"São dois nomes fortes, que respiram Sporting. Miguel Albuquerque é um vencedor, um profissional, uma grande mais valia para o Sporting", afirma Varandas.



"Acredito no meu projeto"

Frederico Varandas esteve esta quinta-feira numa visita guiada no Museu do Sporting realizada por Bernardes Dinis, fundador do museu do clube. Entre a comitiva de Varandas, encontra-se Hilário da Conceição, velha glória do futebol leonino.

"Acredito no meu projeto, é um projeto muito forte, para ganhar, para trazer de volta ao clube os valores do Sporting. É muito importante que possamos voltar a ter dignidade, andar de cabeça levantada e ganhar", afirmou o antigo médico do Sporting.



A sombra de Bruno de Carvalho



O legado de Bruno de Carvalho não ficou marcado apenas pelas coisas negativas e, por isso, Bernardes Dinis pediu a Varandas que preservasse o seu legado. O antigo médico do Sporting afirma que o irá fazer.



"Gosto de lembrar o que foi bem feito e houve coisas muito bem feitas que temos de preservar. Eu sou Sporting, este museu arrepia. O Sporting é mais que futebol, muito mais que um simples clube. É um clube muito especial. Vou pegar no Sporting se os sportinguistas assim o entenderem, vou melhorar o que foi feito assim como um dia virá alguém ainda melhor que eu para continuar esse caminho. Só assim o Sporting cresce", explicou.

Despreocupado com situação financeira do clube

O candidato à presidência lamenta que os sportinguistas vivam com o "fantasma" da situação financeira e revela não estar preocupado.



"Sem preocupação… Era bom que os sportinguistas não vivessem sempre com este fantasma. A minha equipa é muito competente. Já estamos a trabalhar para o caso de sermos a equipa vencedora. Tenho perfeita consciência do estado financeiro do Sporting e não será isso que nos vai impedir de lutar para ganhar", assumiu.

"Peseiro é o meu treinador!"



Frederico Varandas não esconde a vontade de trabalhar com Peseiro.



"Já disse que o treinador está escolhido pela Comissão de Gestão. Vai ter dois meses de trabalho, entre os quais um mês de campanha eleitoral com quatro jogos para disputar. Este treinador tem de ser apoiado, o Sporting tem de vencer. Peseiro é o meu treinador! As pessoas têm de entender que 8 de setembro não é 8 de junho. Há que ter bom senso e há que perceber de futebol. A equipa vai já para estágio. Apelo a todos os sportinguistas para comprarem ou renovarem a Gamebox!"



O antigo médico explica ainda porque acredita tanto no treinador.



"Acho que o sporting precisa de um presidente que perceba de futebol. Avaliando o nome que Madeira Rodrigues apresentou, avaliando o momento em que o fez, só posso concluir que é um tremendo erro."

As eleições têm lugar no próximo dia 8 de Setembro.