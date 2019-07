Varandas reúne-se com Bruno Fernandes na Suíça

Frederico Varandas vai reunir-se com Bruno Fernandes para lhe dar conta do ponto de situação de uma eventual transferência, apurou oO presidente do Sporting esteve esta terça-feira em Inglaterra onde se reuniu com Txiki Begiristain, diretor desportivo do Manchester City.Apesar dos leões afirmarem que se tratou de uma reunião no âmbito do protocolo assinado pelos dois clubes, osabe que a transferência de Bruno Fernandes foi um dos temas abordados no encontro.Os citizens já estiveram interessados no médio e até terão formulado uma proposta inicial de 45 milhões de euros, verba que foi recusada por Frederico Varandas, que pediu 70 milhões.Agora, com o bom relacionamento entre os clubes, é possível que o City possa voltar à carga. Mas para já é o rival Manchester United quem está à frente, numa corrida que conta ainda com o Tottenham.sabe que Varandas ainda não conversou com Bruno Fernandes sobre a transferência. O médio está de "corpo e alma" no Sporting, mas tem expectativas de rumar a Inglaterra.Essa conversa terá lugar no decorrer do estágio dos leões na Suíça. Hugo Viana, diretor desportivo dos leões, também estará presente nesse encontro com o médio.O guarda-redes Renan congratulou-se com a continuidade de Bruno Fernandes no Sporting e disse que os jovens da equipa estão a integrar-se bem. "Estão a dar o melhor. Vão crescer mais".